Populaire Bollywood-ster moet de cel in om gedode antilopen

Dronken

Van de doodslag-zaak is Khan nog steeds niet af, ondanks de vrijspraak in 2015. De regering van de deelstaat Maharashtra vecht zijn vrijspraak aan bij het Hooggerechtshof. Volgens het OM was de acteur dronken toen hij in 2002 de vijf zwervers, die op de stoep sliepen, aanreed met zijn terreinwagen. Hij reed daarna door, aldus de aanklager. Khan heeft altijd ontkend dat hij indertijd achter het stuur zat. Zijn chauffeur claimde later dat hij de chauffeur van de auto was. Na de uitspraak zei de acteur dat hij werd veroordeeld omdat hij beroemd is.



Khan heeft de afgelopen jaren diverse succesvolle bioscoopfilms gemaakt. Zijn laatste film, Tiger Zinda Hai, bracht in India 52 miljoen dollar op. Zijn nieuwste productie, Race 3, komt later dit jaar uit.