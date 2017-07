Poolse senaat stemt in met zeer controversiële nieuwe wet

Partijvoorzitter Jaroslaw Kaczynski. © AFP Veeg jullie verraderlijke smoelen niet af met de naam van mijn broer! Kaczynski tegen een lid van de oppositie

De demonstranten hadden afgelopen week hun hoop gevestigd op Duda, omdat hij in theorie kan besluiten een wet op zijn bureau niet te tekenen. Dinsdag dreigde hij daarmee. Duda, normaliter nooit een sta-in-de-weg, diende een eigen amendement in dat het draagvlak voor benoemingen in de Raad voor de rechtspraak moest verbreden. PiS ging morrend akkoord, Duda lijkt tevreden gesteld. De kans dat hij alsnog dwars gaat liggen, is nihil.



Met de wet gaat een lang gekoesterde wens van de conservatief-populistische regering in vervulling: het uitoefenen van controle over alle rechtsorganen in Polen. In de terminologie van PiS: 'De rechtbanken teruggeven aan het volk.' Jaroslaw Kaczynski, de man die als partijvoorzitter in feite het land bestuurt, verkondigt al jaren dat hij de hele Poolse elite wil vervangen, te beginnen met de rechterlijke macht. 'Alles moet in het werk worden gesteld om net zo te worden als Turkije', sprak Kaczynski in 2014, toen hij nog in de oppositie zat.