Poolse president ontketent 'oorlog aan de top' om benoemingen rechters

Kaczysnki is van de verschroeide aarde, terwijl Duda tegemoet wil komen aan de zorgen van Brussel en de oppositie

Daarmee is het in Warschau opnieuw 'oorlog aan de top', zoals dat in de jaren tachtig en negentig ook veelvuldig gebeurde. In de schuttersputjes liggen twee mannen recht tegenover elkaar: PiS-partijleider Jaroslaw Kaczynski, de macher in Polen, en diens oude protegé Duda. Duda de zoon, zo is opnieuw duidelijk geworden, is niet meer gehoorzaam aan Kaczynski de vader.



Beiden willen de rechterlijke macht op de schop nemen, maar het springende punt is hoe. Kaczysnki is van de verschroeide aarde - geen concessies, weg met alle zittende rechters - terwijl Duda (formeel partijloos) tegemoet wil komen aan de zorgen van Brussel en de oppositie door een deel van de zittende rechters van het Hof te handhaven.



Twee maanden geleden had Duda in een verrassende move het initiatief naar zich toegetrokken door twee omstreden wetten op de KRS en het Hooggerechtshof te vetoën. Hij gaf gehoor aan de woede van honderdduizenden Polen, die de week daarvoor de straat op waren gegaan. Na maandag ligt de bal weer bij Kaczynski en diens regerende PiS-partij. Zij staan voor de keuze: óf hun ambities bijstellen, óf Duda openlijk tegenwerken en toch hun agenda proberen door te duwen.