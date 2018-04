Poolse nederlaag: kap laatst resterende oerbos van Europa in strijd met EU-regels

Het Hof oordeelde dinsdag dat de grootschalige kap in strijd is met de Europese vogel- en natuurbeschermingsrichtlijnen. Warschau vond juist dat die kap noodzakelijk was om het bos te beschermen tegen de zogeheten letterzetter, een kevertje dat zich nestelt in de bast van sparren.



De Poolse nederlaag in de twist met Brussel komt niet als een verrassing: Warschau was al bezig met een terugtrekkende beweging. Sinds begin dit jaar zwijgen de zaagmachines. Aan de kap lijkt voorlopig een einde gekomen. De omstreden minister van Milieu Jan Szyszko is opzij gezet en vervangen door Henryk Kowalczyk. Kowalczyk slaat een geheel andere toon aan dan zijn voorganger. Eerder dit jaar verklaarde hij de opvatting van het Hof te respecteren.