Poolse diplomaten blijken vierhonderd Joden uit handen van de nazi's te hebben gered

De onthulling zal met tevredenheid zijn ontvangen door regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), bij wie het beeld van Polen in het buitenland voortdurend op de agenda staat. Positieve verhalen over Polen die Joden redden worden gepromoot, academici die op antisemitisme wijzen, verketterd. 'Veel Polen zijn verbolgen over de manier waarop hun rol in de Holocaust wordt voorgesteld', zegt Daniel Tilles, Holocaust-onderzoeker aan de Pedagogische Universiteit van Krakau. 'Terecht wijzen ze erop dat een groot aantal Polen voor hun Joodse landgenoten opkwam, bijvoorbeeld binnen het Poolse leger. Alleen is de manier waarop deze regering dat verhaal pusht, vaak onhandig en antagonistisch.'



Juliusz Kühl, die in 1985 overleed, heeft zelf nooit ruchtbaarheid willen geven aan zijn heldendaden. Alleen zijn kinderen en kleinkinderen wisten ervan. Na de oorlog verhuisde hij naar Canada, waar hij een succesvol zakenman werd. In 1960 kreeg hij een brief van de voorzitter van het Canadese Lagerhuis, die hem schreef dat hij alle reden had om trots te zijn. Op zijn zakelijk succes, welteverstaan. Kühls schoonzoon Israel Singer: 'Roem deed hem niets.'