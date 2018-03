Politieman die zich opofferde in ruil voor gijzelaar bij aanslag Trèbes overleden

De man die vrijdag de aanwezigen in een supermarkt vasthield is de 26-jarige Marokkaan Redouane Lakdim. Hij schoot drie mensen dood en verwondde er zestien voordat hij zelf werd doodgeschoten door Franse veiligheidstroepen. Hij stond bij de politie bekend vanwege kleinere misdrijven. Hij werd niet gezien als een islamitische dreiging.



De gijzelnemer eiste volgens Franse media de vrijlating van Salah Abdeslam, de enige terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015 die nog leeft. Abdeslam zit vast in Frankrijk. De dader verklaarde namens terreurgroep Islamitische Staat te handelen. De gijzelaars werden later vrijgelaten in ruil voor de 45-jarige politieman die zich daarvoor vrijwillig aanbood.