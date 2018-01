Politieke symboliek of niet, Groot-Brittannië verheugt zich op komst van tapijt van Bayeux

De Britse media reageerden opgetogen over het feit dat het tapijt naar Groot-Brittannië komt. Verschillende columnisten stonden uitgebreid stil bij de symboliek achter de Franse lening. De Normandiërs legden de basis voor het moderne Engeland, alleen al door 10 duizend Franse woorden in de Engelse taal te importeren, schreef David Aaronovitch in The Times. 'Het tapijt symboliseert de verbindingen tussen Groot-Brittannië en het continent, op een moment waarop wij bereid lijken om de banden losser te maken', aldus Aaronovitch.



Columnist Martin Kettle van The Guardian zag in het tapijt zelfs een waarschuwing tegen de Brexit. Willem de Veroveraar viel Engeland binnen nadat de Saksische koning Harold de belofte had gebroken dat Willem hem zou mogen opvolgen. In de slag bij Hastings werd Harold gedood, op het tapijt plastisch verbeeld door een pijl in zijn oog. Daar kunnen lessen uit geleerd worden, aldus Kettle: 'Het Saksische Engeland was niet immuun voor de rest van de wereld. Slechte dingen kunnen gebeuren als een land zich niet aan zijn beloften aan zijn buren houdt. En Engeland wint niet altijd.'