Politie: doden en gewonden doordat voertuig inrijdt op publiek in Münster

Over de dader of daders is nog weinig bekend. Een politiewoordvoerder meldde aan persbureau Reuters dat de dader zich mogelijk onder de doden bevindt.



De politie zegt op Twitter dat het 'onoverzichtelijke situatie is' en roept iedereen op uit de binnenstad weg te blijven.



Er is een enorme politiemacht op de been, een deel van het centrum is hermetisch afgegrendeld. De aanslag vond plaats in oude centrum van de stad.