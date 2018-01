Politie Californië bevrijdt 13 verwaarloosde kinderen uit huis, ouders ketenden sommigen vast aan bedden

'Agenten troffen twaalf kinderen aan in het huis, maar moesten tot hun ontsteltenis constateren dat zeven van hen eigenlijk volwassenen waren', liet de politie weten. 'Zij kregen voedsel en drinken nadat ze hadden gezegd dat ze uitgehongerd waren.' Volgens de politie zijn zes kinderen minderjarig.



De ouders, David en Louise Turpin, vroegen in 2011 faillissement aan. De vader werkte toen bij defensiebedrijf Northrop Grumman waar hij zo'n 140 duizend dollar per jaar verdiende. Volgens hun toenmalige advocaat, Ivan Trahan, sprak het echtpaar toen lovend over hun kinderen. De moeder vertelde hem dat ze vaak naar Disneyland gingen. 'Het was een erg aardig stel', aldus Trahan, die de kinderen overigens nooit ontmoette. Op een foto van een paar jaar geleden, die maandag werd gepubliceerd, is het gezin in betere omstandigheden te zien. De ouders hernieuwden toen hun trouwbelofte.