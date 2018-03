Polen vraagt Duitsland alsnog om compensatie voor geleden schade tijdens de Tweede Wereldoorlog

Internationaal vragen bondgenoten zich intussen af wat ze met dat nieuw opgestane Polen aan moeten. Er zijn spanningen met Israël en de VS over een omstreden wet die het verbiedt om het 'Poolse volk' de schuld te geven van de Holocaust, en er is ruis op de lijn met Oekraïne over de vraag hoe om te gaan met de moordpartijen van Oekraïense nationalisten in 1943-'44. Met Duitsland is de verhouding ijzig sinds de Poolse politieke overname van de rechterlijke macht. Bondskanselier Angela Merkel steunt de strafprocedure die Brussel gestart is. En Polen is geïrriteerd over het Duits-Russische plan voor een gaspijpleiding die Polen en Oekraïne omzeilt. Oost-Europa is bang voor chantage via de gaskraan door Moskou. Maandag bracht Merkel een bliksembezoek aan Warschau in een poging de verschillen te overbruggen.



Aan individuele slachtoffers heeft Duitsland sinds de oorlog overigens wel smartegeld uitgekeerd - in totaal zo'n 9,2 miljard euro. Daarvan kwam 1,6 miljard terecht bij Polen.