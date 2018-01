Polen ontloopt voorlopig zware Europese sanctie voor ondermijnen eigen rechtsstaat

De geloofwaardigheid van de EU

Na maanden van vruchteloos overleg hakte de Europese Commissie op 20 december jongstleden de knoop door en stelde voor de zwaarst mogelijke strafprocedure tegen Warschau te starten: artikel 7 uit het Europees Verdrag, dat er uiteindelijk toe kan leiden dat Polen zijn stemrecht in de Unie kwijtraakt. Timmermans maakte duidelijk dat niet alleen de geloofwaardigheid van Polen maar ook die van de EU op het spel staat.



Timmermans gaf Polen drie maanden om te reageren; de lidstaten zouden het voorstel van de Commissie in februari moeten bespreken. Borissov meent echter dat het 'heel moeilijk' is om te meten of een land de regels van de rechtsstaat negeert. De speciale Bulgaarse minister voor het EU-voorzitterschap Lilyana Pavlova zei dat extra overleg nodig is alvorens de lidstaten kunnen beslissen. Pavlova wil eerst de meningen van alle lidstaten horen, inclusief die van Polen. Die moeten dan geanalyseerd worden en vervolgens is een advies van juridische dienst van de EU noodzakelijk, aldus Pavlova. 'Het is mogelijk dat een eventueel besluit pas na het Bulgaarse voorzitterschap valt. Ik verwacht sowieso niets de komende weken en maanden.'