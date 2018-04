Poging speciaal aanklager Mueller te beschermen tegen Trump loopt vast

De Republikeinse voorzitter van de justitiecommissie, Chuck Grassley, is toch van plan zijn commissie over het voorstel te laten stemmen. De kans is groot dat het voorstel het haalt, maar verder komt het niet. 'Ik bepaal wat er in de Senaat komt en dit gaan we niet behandelen', zei McConnell.



McConnell redeneert mogelijk dat het geen zin heeft een confrontatie met Trump aan te gaan als er toch weinig kans is dat de wet het haalt. Zelfs als beide kamers van het Congres voor stemmen, moet de wet nog langs president Trump en het is niet erg waarschijnlijk dat die zijn handtekening eronder zal zetten.



Trump heeft herhaaldelijk zijn ergernis uitgesproken over de 'heksenjacht' van Mueller en de rol van onderminister van Justitie Rod Rosenstein, die toezicht moet houden op het onderzoek van Mueller. Op een vraag van journalisten of hij van plan is hen te ontslaan, hield Trump het gisteren bij de constatering: 'Er wordt al vier, vijf maanden gezegd dat ik ze kwijt wil, maar ze zitten er nog steeds.'