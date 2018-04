Poetin ontstemd, Rutte begripvol: hoe de wereld reageert op westerse raketaanval in Syrië

Rusland

De Russische president Poetin heeft de door het Westen uitgevoerde raketaanvallen op Syrië fel veroordeeld. Het was volgens hem een aanval op een wettige regering die door Rusland wordt geholpen in de strijd tegen terroristen. De huidige escalatie van spanningen in en rond Syrië hebben volgens Poetin een verwoestend effect op de internationale betrekkingen. Bovendien maken de Amerikaanse acties tegen Syrië de humanitaire ramp daar alleen maar erger. Poetin wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties snel bijeenkomt.



De aanval is tot woede van het Kremlin uitgevoerd vóórdat een missie van de VN in Syrië aan het werk is om te onderzoeken wat een week geleden in Douma, een verwoeste voorstad van Damascus, is gebeurd. De onderzoekers gaan zaterdag aan het werk. Rusland stelt dat strijders tegen het regime van president Assad een propagandastunt hebben uitgehaald door te doen alsof ze met gif werden bestookt. De foto's daarvan veroorzaakten ophef in het Westen. Maar volgens de westerse mogendheden was er 7 april een gifgasaanval op burgers en zijn de aanvallen op Syrische doelen daar een vergelding voor.



Van harde tegenmaatregelen is nog geen sprake. De vicevoorzitter van de senaatscommissie Buitenlandse Zaken, Andrej Klimov, zei eerder vandaag dat de Amerikanen en hun bondgenoten alles in het werk gesteld hebben om te voorkomen dat ze Russische eenheden raakten. De drie doelwitten werden niet beschermd door Russische militaire afweersystemen. Er zijn dan ook geen Russische personen of eigendommen getroffen en er is volgens de zegsman geen sprake van een gewapend conflict tussen de VS en Rusland. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn de meeste westerse raketten onderschept door luchtverdedigingssystemen van de Syrische overheid.