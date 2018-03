Poetin koerst af op wapenwedloop: 'Onze raketten kunnen aanvallen via Noordpool én Zuidpool'

Raket met kerncentrale

Het is nooit eerder vertoond: een kruisraket die aangedreven wordt door een kerncentrale aan boord. De raket zou daardoor een eindeloos bereik hebben. Gewoonlijk hebben kruisraketten een bereik van ongeveer duizend kilometer. Poetin stelt dat de raket een onvoorspelbare route vlak boven het aardoppervlak kan afleggen, waardoor hij niet te onderscheppen is door bestaande raketschilden. De technologie zou afgelopen najaar met succes getest zijn.



Onderwaterdrone

Sinds 2015 gaan er geruchten rond over dit wapen. Toen werd een schets van het wapen gespot in een reportage op de staatstv. Het Kremlin sprak van een foutje, analisten van een bewust lek. De onderwaterdrone wordt aangedreven door een mini-kerncentrale en kan uitgerust worden met een kernkop. Hij is actief tot op grote dieptes, sneller dan onderzeeërs en moeilijk uit te schakelen, stelt Poetin. De jarenlange testfase zou in december zijn afgerond.



Kinzjal

Hij is tien keer sneller dan het geluid, zeer wendbaar en heeft een bereik van tweeduizend kilometer. In een van Poetins video's wordt de Kinzjal-raket tijdens een testvlucht in de lucht gelanceerd door een Mig-31-straaljager. Even later verpulvert hij een fregat in een animatievideo. Ook de Kinzjal kan kernkoppen dragen. Volgens Poetin is de raket gebruiksklaar.