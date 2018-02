Poederbrief op Nederlandse ambassade in Moskou - geen giftige stoffen aangetroffen

Negatief in nieuws

Nederland is in Rusland al enkele dagen negatief in het nieuws. Russische media sloegen maandag aan op het nieuws van de Volkskrant dat de inmiddels afgetreden minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra loog over een ontmoeting met president Poetin. Woensdag meldden ze de vestiging in Nederland van Michaïl Saakasjvili, oud-president van Georgië en aartsvijand van president Poetin.



De woordvoerder van de Nederlandse ambassade stelt overigens aanwijzingen te hebben dat meerdere ambassades in Moskou donderdag een poederbrief ontvangen hebben. Het is onbekend om welke ambassades het gaat.