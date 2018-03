Peruaanse president Kuczynski houdt eer aan zichzelf na betrokkenheid bij corruptieschandaal en treedt af

Video's als druppel

De video's dateren uit december, en lijken de vermoedens te bevestigen dat Fujimori en Kuczynski het destijds op een akkoordje hebben gegooid. In ruil voor de steun van Fujimori verleende Kuczynski enkele dagen later gratie aan diens vader, de oud-dictator Alberto Fujimori. Die zat wegens mensenrechtenschendingen in de gevangenis.



De video's waren de druppel, Kuczynski diende zijn ontslag in. Vice-president Martín Vizcarra neemt het stokje over en staat direct voor een grote vuurproef, want over drie weken vindt de Top van de Amerika's plaats in hoofdstad Lima.