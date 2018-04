Pegida-kopstuk Edwin Wagensveld in Duitsland veroordeeld wegens belastingfraude

Vier veroordelingen sinds 2013

De fraudezaak tegen Wagensveld is in Duitsland de derde strafzaak dit jaar tegen vooraanstaande leden van Pegida Dresden

Sinds 2013 is Wagensveld in Duitsland vier keer veroordeeld voor diverse vergrijpen - inclusief belastingontduiking en aanranding. Bij de celstraf van 2 jaar en 9 maanden is een eerdere voorwaardelijke veroordeling van 18 maanden inbegrepen.



Zijn Pegida-activiteiten speelden ook een rol in het proces. De Pegida-beweging is niet meer wat het was, zei Wagensveld. 'Het loopt alleen in Dresden.' De afgelopen jaren voerde Wagensveld ook enkele keren in Nederland actie tegen de islam. Zo werd hij in 2016 opgepakt toen hij in Amsterdam een vlag met een hakenkruis toonde tijdens een betoging. De vlag was bedoeld 'tegen het nationaal-socialisme', zei Wagensveld destijds.



