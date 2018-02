Paus komt Beijing tegemoet: leiders ondergrondse kerk ingeruild voor staatsbisschoppen

Benoemingenpolitiek

Als Rome niet snel diplomatieke banden aanknoopt, gaat de deur misschien voorgoed op slot, vrezen diplomaten van het Vaticaan Chinese katholieken in de Xuanwumen-kerk in Beijing. © EPA

Rome en Beijing benoemen al jaren hun eigen priesters, bisschoppen en andere geestelijken. Soms waren China en het Vaticaan het na informeel overleg eens over een kandidaat, maar in zeven gevallen moest Rome niets van de door de Chinese staat uitgekozen bisschoppen hebben. Twee zijn zelfs openlijk geëxcommuniceerd.



De benoemingenpolitiek is een struikelpunt in de onderhandelingen over verzoening, die nu al vier jaar duren. Met herstel van diplomatieke betrekkingen met China hoopt de paus de gespleten Chinese geloofsgemeenschap, uiteengevallen in staatskerken en ondergrondse kerken, te verenigen.



Ook een argument is de steeds strengere controle van de communistische partij op het religieuze leven. Of het nu met nieuwe wetgeving is - die geloofsgemeenschappen verplicht voor dagelijkse activiteiten als godsdienstonderwijs en pelgrimages toestemming te vragen van de overheid - of met het slopen van illegaal gebouwde kerken. Als Rome niet snel diplomatieke banden aanknoopt, gaat de deur misschien voorgoed op slot, zo vrezen diplomaten van het Vaticaan. En dat terwijl de protestante concurrentie in China juist zoveel terrein wint, met 60 tot 100 miljoen christenen.