Parlement berispt Juncker om 'staatsgreepachtige' benoeming Selmayr

Starre opstelling

Aanvankelijk leken de christendemocraten (partij van Juncker en Selmayr) en de sociaaldemocraten de Commissie de hand boven het hoofd te houden. Niet fraai maar de Europese verkiezingen komen eraan dus geen gedoe, was hun lijn. De aanhoudende en steeds bredere kritiek op de doorgeduwde benoeming, heeft de positie van de twee grootste partijen in het parlement echter gewijzigd. Ook de starre opstelling van de Commissie - 'alles is volgens de regels gegaan' - droeg bij tot de kritischer opstelling van beide fracties. Naar verluidt dreigde Juncker zijn partijgenoten vorige maand dat als Selmayr moet vertrekken, hij ook opstapt. Juncker weigert dit te bevestigen of ontkennen.



De ontwerpresolutie roept de Commissie op de gewraakte benoeming 'te heroverwegen' zodat ook andere kandidaten zich kunnen melden en daarmee een bredere keus mogelijk is. Over die tekst is lang onderhandeld. De christendemocraten leggen de oproep uit met een verwijzing naar toekomst: volgende keer beter, maar Selmayr hoeft niet weg. Ook de sociaaldemocraten benadrukken dat 'heroverwegen' niet gelijk staat aan 'overdoen'. Volgens de Groenen en liberalen is dat wel het geval. 'Er staat wat er staat', aldus Bas Eickhout (GroenLinks) en Gerben-Jan Gerbrandy (D66).



De tekst is voor tweeërlei uitleg vatbaar gemaakt om alle partijen erachter te krijgen. Dat geeft Juncker meer ruimte om de resolutie naast zich neer te leggen. Paul Tang (PvdA) spreekt over een 'motie van treurnis'. De kans dat de Commissie een echte motie van wantrouwen krijgt, is nihil. Maar het negeren van de resolutie is slecht voor de relatie tussen Juncker en het parlement. Eerder stuurde het parlement de Commissie-Santer naar huis (1999) en het wees verschillende malen een kandidaat-Commissaris af.