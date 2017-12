Parijse 'dakloze 2.0' krijgt door protesttweet burgemeester zover hek te verwijderen

Burgemeester Anne Hidalgo, immer gevoelig voor publiciteit, reageerde meteen. Het hek werd verwijderd, hoewel het er al zeven jaar stond.



Christian Page is een voormalige sommelier die op straat is beland. Mede dankzij zijn Twitteraccount heeft hij zich ontpopt als een officieuze woordvoerder voor de daklozen, een categorie die doorgaans weinig hoorbaar is in het publieke debat. Hij voert actie tegen de obstakels die overal in de stad worden aangebracht om daklozen te weren. Nadat de gemeente Parijs het hek in de Rue de Meaux had verwijderd, stuitte Page alweer op een bank aan de Boulevard Magenta. Op de bank, op de bodem van een nis in de voorgevel, potentieel aantrekkelijk voor daklozen, waren gemene noppen aangebracht.



De clochard hoort een beetje bij de Parijse traditie. Traditioneel werd de zwerver met de nodige romantiek omgeven, als een gevoelige ziel die eigenlijk te goed was voor een harde, materialistische maatschappij. Het hedendaagse Parijs kent nog altijd een zekere tolerantie ten opzichte van daklozen die hun tentje opslaan of in hun slaapzak op straat liggen. Veel mensen geven aan bedelaars.



Anderzijds proberen veel burgers en bedrijven daklozen te weren, vooral als ze zich permanent voor hun deur vestigen. Overal zijn voorzieningen aangebracht die het zwevers onmogelijk maken te gaan liggen. Langs de perrons van de metro zijn de banken waarop een dakloze zich languit kon uitstrekken veelal vervangen door individuele kuipstoeltjes.