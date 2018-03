Palestijnse premier overleeft aanslag in Gazastrook, regering houdt Hamas verantwoordelijk

'Regering van eenheid'

De Fatah-partij, die de Palestijnse Autoriteit (PA) onder leiding van president Mahmoud Abbas domineert, doet al maanden pogingen een 'regering van eenheid' te vormen met Hamas. Er is slechts bescheiden vooruitgang geboekt. Zo stond Hamas eind vorig jaar toe dat de grensbewaking van de kustenclave werd overgenomen door veiligheidstroepen van de PA. Maar er zijn nog tal van obstakels die verzoening in de weg staan. De belangrijkste is dat Hamas weigert de eigen gewapende milities onder bevel van de PA te stellen.



De Palestijnse president heeft pressie op Hamas niet geschuwd. Hij beperkte vorig jaar onder meer de leverantie van electriciteit en medicijnen, waardoor de toch al barre levensomstandigheden van de twee miljoen inwoners van Gaza verslechterden. Er is ook al jaren een nijpend tekort aan drinkwater. Premier Hamdallah was dinsdag naar Gaza gekomen om een waterzuiveringsinstallatie officieel in gebruik te nemen. Het project, ter waarde van 75 miljoen dollar, is betaald door de Wereldbank, de Europese Unie en EU-lidstaten.