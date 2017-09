Palestijn schiet drie Israëliërs dood in nederzetting op Westelijke Jordaanoever

Volgens de radicale Palestijnse beweging past de aanslag in de strijd van de Palestijnen om de annexatie van Jeruzalem door Israël ongedaan te maken.



'De aanval bij Jeruzalem is een nieuw hoofdstuk in de intifada', aldus Hamas in een verklaring. 'Het onderstreept nog eens dat alle pogingen om de stad Joods te maken, zijn mislukt. Jeruzalem is Arabisch. De bewoners en de jeugd zullen alles doen, met hun bloed, om de stad te behouden.'



Hamas eiste de aanval echter niet op. Sinds de Palestijnen twee jaar geleden met hun reeks aanvallen begonnen, gewapend voornamelijk met messen, is het niet vaak voorgekomen dat zoveel doden tegelijk aan Israëlische kant vielen. Vrijwel alle aanvallen werden gepleegd door Palestijnen die in hun eentje opereerden en geen lid waren van de Palestijnse organisaties.



Volgens ooggetuigen probeerde de schutter de nederzetting binnen te glippen in het kielzog van een groep Palestijnse arbeiders die in de nederzetting werkt. De grenspolitie bevestigde dat de schutter zich voordeed als arbeider. Hij werd bij de poort van een achteringang tegengehouden omdat hij de aandacht trok. Nadat hij zijn handwapen trok, ontstond een schotenwisseling. De Palestijn schoot de Israëliërs vervolgens van dichtbij dood.