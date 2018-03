Overwinning Assad: rebellen verlaten voor het eerst Oost-Ghouta na akkoord met Syrische leger

Alleen Douma nog in handen van rebellen

Na de val van Harasta hebben de rebellen in Oost-Ghouta alleen nog maar het stadje Douma in handen en een enclave met een paar kleine stadjes. Twee strijdgroepen die nog geen akkoord hebben gesloten met Damascus, hebben deze twee regio's in handen. Volgens het leger hebben sinds woensdag ruim zesduizend bewoners Douma verlaten. Hier woont een flink deel van de inwoners van Oost-Ghouta.



Zij bevinden zich nu in gebied dat in handen is van de regering. De strijdgroep Failaq al-Rahman vroeg hulp van de VN om met Moskou een staakt-het-vuren tot stand te brengen om te voorkomen dat nog meer burgers worden gedood. Douma is sinds ruim een week volledig omsingeld door het leger. De rebellen in dit stadje zeggen dat zij tot het einde zullen vechten.