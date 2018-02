Overal moet je werken als je achter de tralies zit, niet alleen in China

Lieten H&M en C&A hun shirts en broeken maken door Chinese gevangenen die dit als dwangarbeid moesten doen? De twee kledinggiganten zien zich gedwongen op die vraag een antwoord te zoeken na een bericht in de Financial Times over het reilen en zeilen in de gevangenis van Shanghai. In het vorige week verschenen artikel beschrijft een oud-journalist hoe hij als gedetineerde zijn medegevangenen H&M- en C&A-kleding zag naaien. Voor dit werk kregen zij een hongerloontje.



De voormalige journalist, Peter Humphrey, bracht in de penitentiaire inrichting in Shanghai bijna twee jaar door.