Ouders slachtoffertjes Sandy Hook-bloedbad klagen ultrarechtse presentator Alex Jones aan

Meer aanklachten

Naast de aanklacht wegens Sandy Hook heeft Jones nog twee aanklachten aan zijn broek. Een man die videobeelden op het internet zette van het moment dat een ultrarechtse activist met een auto inreed op tegendemonstranten bij een betoging van neonazi's in Charlottesville, eist ook een schadevergoeding van Jones. Deze man, Brennan Gilmore, klaagt dat InfoWars hem heeft afgeschilderd als een CIA-agent. Hij zou het incident, waarbij een vrouw om het leven kwam, hebben verzonnen om een coup uit te lokken tegen president Trump. Ook Gilmore kreeg daarop een golf van doodsbedreigingen over zich heen.



Een man uit Massachusetts, Marcel Fontaine, heeft ook een proces aangespannen tegen Jones, omdat InfoWars hem aanvankelijk aanduidde als de dader van de recente schietpartij op Marjory Stoneman Douglas-school in Florida, waarbij 17 mensen omkwamen. Volgens Fontaine, die nog nooit in Florida is geweest, had InfoWars een foto van hem uitgekozen omdat hij daarop een T-shirt met een hamer en sikkel droeg. InfoWars verontschuldigde zich later voor de 'vergissing'.



Jones verweerde zich dinsdag op InfoWars tegen de Sandy Hook-aanklacht met het argument dat hij alleen maar 'beide kanten' van de kwestie had laten zien. Volgens hem is de vrijheid van meningsuiting in het geding. 'Iedere Amerikaan heeft het recht om vraagtekens te zetten bij een grote gebeurtenis, zeker als die wordt aangegrepen om de fundamentele vrijheden van de Amerikanen af te nemen.'



Het is nog de vraag of de ouders bij de rechter gelijk zullen krijgen met hun aanklacht tegen Jones. Amerikaanse rechters zijn over het algemeen zeer terughoudend als het gaat om de vrijheid van meningsuiting, tenzij er duidelijk sprake is van het aanzetten tot geweld.