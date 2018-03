Oud-president Zuid-Afrika wordt vervolgd voor 16 aanklachten van corruptie, fraude en witwassen

Zuma wordt al jaren in verband gebracht met 783 verdachte geldtransacties, die teruggaan tot een wapendeal in de jaren negentig. Zuma's toenmalige financieel adviseur, Schabir Shaik, belandde wegens diens rol in de deal ruim twee jaar in de cel. De verdenkingen tegen Zuma zelf werden controversieel genoeg ingetrokken vlak voordat hij in mei 2009 president werd, maar ze bleven wel steeds dreigend aanwezig.



Zuma is vrijdag via zijn advocaten geïnformeerd over het besluit om daadwerkelijk over te gaan tot vervolging, zo zei aanklager Abrahams tijdens een korte persconferentie in zijn kantoor in de stad Pretoria. Zuma heeft eerder de beschuldigingen ontkend.