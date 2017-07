Oud-premier Schotte van Curaçao veroordeeld tot drie jaar cel wegens corruptie en witwassen

Maffiabaas kreeg steeds meer macht

In de twee jaren waarin Gerrit Schotte aan de macht was, kreeg de Italiaanse casino- en maffiabaas Francesco Corallo steeds meer macht op Curaçao. Hij 'schonk' een paar ton aan de MFK, maar wilde als weldoener anoniem blijven. Juridische onderzoekers zagen echter verdachte transacties, waarvan Schott en Van der Dijs persoonlijk profiteerden. In 2016 zijn zij veroordeeld.



In zijn verdediging tijdens het hoger beroep, de eerste keer dat hij als verdachte zelf het woord nam, ontkende Schotte dat Corallo invloed had gekregen op de politiek en het bestuur van Curaçao. 'Het is echt niet zo dat ik bepaalde dingen moest doen, omdat ik een gift had gekregen', aldus de oud-premier.



In zijn slotwoord bij de rechtszitting in juni sprak Gerrit Schotte over 'vijanden' uit Nederland 'die er geen moeite mee hebben mij uit de weg te halen.' Namen noemde hij hierbij niet. Een van de voortdurende klachten van Schotte en diens MFK is dat op Curaçao het Openbaar Ministerie danst naar het pijpen van politieke gezagsdragers in Nederland, de vroegere koloniale heerser.



Bij de laatste parlementsverkiezingen, in april dit jaar, waaraan Schotte ondanks zijn eerdere veroordeling mocht deelnemen (al was hij uitgesloten van het ambt van premier of minister) kwam zijn MFK met vijf zetels als de op een na grootste partij uit de bus. De huidige, veel meer Nederland-gezinde regering, bestaat echter uit drie andere partijen.