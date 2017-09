Oud-Papoealeider Nicolaas Jouwe - door Nederland voorbestemd Nieuw-Guinea te leiden - op 93-jarige leeftijd overleden

Jouwe was begin jaren zestig lid van de Nieuw-Guinea Raad, het parlement dat door Nederland was opgericht in het westelijk deel van Nieuw-Guinea, dat tot 1962 deel uitmaakte van Nederland. In 1963 werd het gebied overgedragen aan Indonesië en verhuisde Jouwe met zijn gezin naar Delft.



Van hieruit bleef hij op vreedzame wijze voor een onafhankelijk West-Papoea strijden. In 2010 keerde hij terug naar Indonesië.



In 2008 werd een documentaire over hem gemaakt, Land zonder koning, die door IKON werd uitgezonden.