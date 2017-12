Oud-dictator Peru vrijgelaten, boze Peruanen de straat op

Politieke koehandel

Fujimori is veroordeeld voor corruptie en mensenrechtenschendingen en zit sinds 2007 in de gevangenis. De 79-jarige oud-president heeft tongkanker en hartklachten en is afgelopen zaterdag opgenomen in het ziekenhuis. 'We kunnen niet toestaan dat Fujimori sterft in gevangenschap', aldus Kuczynski maandagavond. Maar er is vrijwel niemand die gelooft dat Kuczynski's gratie voortkomt uit menslievendheid. Het besluit lijkt het resultaat van een politieke koehandel.



Kuczynski kwam dit jaar onder vuur te liggen. Tussen 2004 en 2007 zou hij voor ruim 3 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Kuzcynski was in die periode werkzaam als minister van Financiën en vicepresident. De president ontkende aanvankelijk, maar gaf later toe dat een van zijn bedrijven geld had gekregen van Odebrecht, maar daar zou volgens hem niets illegaals aan zijn.



De oppositie begon een impeachmentprocedure en alles wees erop dat Kuczynski aan het kortste eind zou trekken. Maar toen onthielden Kenji Fujimori, zoon van de oud-dictator, en negen leden van zijn partij zich plotseling van stemming. Het was genoeg om Kuzcynski's huid te redden.