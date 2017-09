Orkaan Maria zwelt aan tot zwaarste categorie

Irma was zes uur lang de meesteres op Sint Maarten. 'It's the fucking apocalypse'

Correspondent Kees Broere ziet op Sint Maarten plunderaars tevoorschijn komen. Maar: dit zijn geen boeven, 'dit zijn arme mensen die de schrik nog in de holle ogen hebben.' Lees hier de hele reportage.



Sheila Sitalsing: Tegen Irma is geen orkaanbestendige scharnier bestand. Of verzekeringspremie

Het enige wat te doen staat als Irma langstrekt is deemoedig het hoofd buigen en erkennen dat de natuur soms wint, schrijft columnist Sheila Sitalsing. (+)



Waarom de autonome status van Sint Maarten de noodhulp vanuit Nederland bemoeilijkt

Terwijl de Nederlandse noodhulp voor Sint Maarten maar aarzelend op gang komt, klinken al de eerste verwijten. Waarom was het eiland zo kwetsbaar voor de storm? Waarom zo'n gebrekkige voorbereiding? Had er niet pro-actiever moeten worden opgetreden door Nederland? (+)