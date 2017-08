Orkaan Harvey is categorie vier: windsnelheden tot 200 kilometer per uur verwacht

Bij de vierde categorie zijn windsnelheden van 215 kilometer per uur mogelijk. Volgens het NHC worden in Texas snelheden tot 200 kilometer per uur verwacht. De orkaan is fors krachtiger geworden door het warme water van de Golf van Mexcio. Het is de eerste orkaan van deze categorie in Texas in 56 jaar tijd. CNN spreekt van de zwaarste storm op het Amerikaanse vasteland in tien jaar tijd.



President Donald Trump verklaarde de staat tot rampgebied op verzoek van de gouverneur van Texas, Greg Abbott. Een verklaring tot rampgebied maakt de weg vrij voor federale noodhulp.



Veel mensen hebben gehoor gegeven aan een oproep tot evacuatie. Degenen die weigeren te vertrekken wordt verzocht hun naam en social security-nummer (het Amerikaanse burgerservicenummer) op hun onderarm te schrijven, om de hulpverlening na de storm te vergemakkelijken.



Verschillende olieraffinaderijen in de staat zijn uit voorzorg gesloten. Ook het personeel van verschillende boorplatforms voor de kust is geëvacueerd.