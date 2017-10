Oppositieleider Raila Odinga trekt zich volkomen onverwachts terug uit verkiezingen Kenia

Alles wijst erop dat deze verkiezingen nog erger zullen zijn dan de vorige Raila Odinga

In een toelichting schrijft Odinga dat zijn partij tot de conclusie is gekomen dat er 'geen intenties zijn bij de kiescommissie om veranderingen in methodiek of personeel aan te brengen die ervoor zorgen dat niet dezelfde onwettelijkheden en onrechtmatigheden gaan plaatsvinden die de verkiezingsuitslag van 8 augustus ongeldig hebben gemaakt'. Volgens Odinga 'wijst alles erop dat deze verkiezingen nog erger zullen zijn dan de vorige'.



De beslissing van de Hoge Raad om de verkiezingen van augustus ongeldig te verklaren, is uniek in de geschiedenis van het Afrikaanse continent. Niet eerder oordeelde een rechtbank zo vernietigend over het kiesproces. Internationaal werd het vonnis bejubeld als een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de democratie in Afrika.