Oppositie boycot verkiezingen in Kenia

Geen overtuigend mandaat

De vraag is ook of kieslokalen straks wel worden bemand

De wanorde in de kiescommissie bleek vorige week ook toen een commissaris uitweek naar de VS, omdat ze zou worden bedreigd en vindt dat verkiezingen nu niet mogelijk zijn.



Doel van de oppositie lijkt intussen om de geloofwaardigheid of zelfs geldigheid van een eventuele nieuwe uitslag teniet te doen. Wint president Kenyatta terwijl miljoenen oppositiekiezers de stembus mijden, dan krijgt hij geen overtuigend mandaat, is het idee. Is er in delen van het land helemaal geen stembusgang, dan kan misschien de uitslag juridisch worden aangevochten.



In de stad Kisumu, in het westen van Kenia, vielen vorige week gewapende jongeren onder aanvoering van plaatselijke oppositieleiders een training aan van stembuspersoneel. Het personeel nam massaal de benen. Vraag is dus of kieslokalen straks wel worden bemand.