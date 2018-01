Opnieuw verdwijnt Hongkongse uitgever Gui Minhai: dit keer is hij waarschijnlijk opgepakt in de trein

De Zweedse regering is van plan 'krachtige actie' op het hoogste niveau te ondernemen, zei regeringswoorvoerder Patric Nilsen. 'Deze gebeurtenis wordt heel serieus genomen.'



De Chinese dissident Liu Xiaobo, die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen, overleed vorig jaar in gevangenschap aan leverkanker. 'Ik bid dat we niet weer een dood in gevangenschap zullen zien van iemand die wordt beschuldigd van politieke misdaden', zei de Amerikaanse mensenrechtenactivist John Kamm, die met de familie Gui heeft gewerkt, tegen The New York Times.



Gui is geboren in China, maar liet zich naturaliseren in Zweden, het land waar hij studeerde. Op een gegeven moment trok hij naar Hongkong, waar hij mede-eigenaar werd van de kleine uitgeverij Mighty Current en de bijbehorende Causeway Bay Bookstore. Deze brachten opzienbarende en vaak speculatieve politieke boeken op de markt, met titels als: De val van Xi Jinping in 2017. Chineestalige boeken die in China verboden zijn, worden vanuit Hongkong regelmatig naar het vasteland gesmokkeld, en dat is de autoriteiten een doorn in het oog.

In oktober 2015 verdwenen vijf mensen die bij de boekhandel betrokken waren, onder wie Gui zelf