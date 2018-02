Italiaanse kinderen mogen door een mazelenuitbraak alleen nog naar school als ze zijn ingeënt, en dat pikken niet alle ouders

Midden op het Piazza dei Signori in Vicenza staat tweevoudig burgemeester Loris Mazzorato verkleed als de Dood. Mazzorato was burgemeester namens de extreem-rechtse partij Lega in een nabijgelegen dorpje, maar vandaag is hij geen politicus. Vandaag is hij de Dood. Daarom is hij gehuld in een zwart gewaad en een doodshoofdmasker en torst hij een imposant kruis met daaraan twee bungelende babypoppen, een galg en twee injectiespuiten. Ernaast staat de tekst: 'Alleen moorddadige politici stemmen voor criminele wetten.'



Het Piazza dei Signori is vandaag het strijdtoneel van een van de opmerkelijkste gevechten in de Italiaanse verkiezingscampagne: dat over de vaccinatieverplichting. Aan de ene kant staan de regeringspartijen, die deze zomer in allerijl een wet aannamen die kinderen verplicht zich in te enten tegen zeker tien ziekten. Aan de andere kant staan twee van de grootste oppositiepartijen: de Vijfsterrenbeweging en de Lega, vandaag gesteund door een paar duizend emotionele betogers.