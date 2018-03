Opluchting voor Merkel: SPD-leden keuren regeringscoalitie met CDU goed

Jubelstemming

Ik feliciteer de SPD met dit duidelijke resultaat en verheug me op verdere samenwerking in het belang van ons land Angela Merkel © AFP

De jubelstemming liet de SPD over aan de coalitiepartner CDU. 'Ik feliciteer de SPD met dit duidelijke resultaat en verheug me op verdere samenwerking in het belang van ons land', zei Merkel nadat de sociaaldemocraten haar vierde termijn als bondskanselier hadden veiliggesteld.



Toekomstig minister van Economische Zaken Peter Altmaier vertaalde zijn emoties op Twitter in emoticons: smilies en opgestoken duimpjes, en de tekst: 'Aan het werk, voor Duitsland en Europa!'



Ook de PvdA'er Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, liet zijn enthousiasme de vrije loop: 'Onze Genossen hebben duidelijk voor een GroKo gestemd! Voor solidariteit in Duitsland en EU.' In Brussel is men verheugd over het in het regeerakkoord beloofde extra geld voor de EU.