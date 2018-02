Openbaar Ministerie verrast door terugkeer Rotterdamse Syriëgangers - duo zit vast

Zelf aanmelden

Het aantal teruggekeerde Syriëgangers in hechtenis komt met de twee Rotterdammers op een totaal van acht. Vier van hen zitten vast in Turkije. In januari werden twee Syriëgangers onder begeleiding van de marechaussee vanuit Turkije naar Nederland overgevlogen en op Schiphol aangehouden.



Syriëgangers die terug naar Nederland willen, dienen zichzelf aan te melden bij het Nederlandse consulaat in Istanbul. Seebregts heeft kritiek op die praktijk. 'Nederland zegt tegen Syriëgangers: als jullie terugwillen dan kan dat, maar dan moet je je wel op eigen houtje melden bij het consulaat in Istanbul. Tegelijkertijd zitten er heel veel Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers met hun in kinderen onder erbarmelijke omstandigheden vast in Syrische vluchtelingenkampen. Die kunnen geen kant op. Waarom kunnen zij pas terug naar Nederland als ze zich eerst in Istanbul melden? Dat is heel omslachtig.'