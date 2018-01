Open luchtruim in Afrika stap dichterbij: Afrikaanse regeringsleiders willen vrij verkeer van handel en personen

Liberalisering van de luchtvaart acht hij wel onontkoombaar. 'Transportkosten in Afrika zijn het hoogst ter wereld. Een ticket tussen Johannesburg en Harare was onbetaalbaar totdat er prijsvechters werden toegestaan. Toen vlogen de prijzen omlaag', vertelt Edwards. Elders in Afrika krijgen goedkope nationale vliegmaatschappijen vaak geen toegang om buiten de landsgrenzen te vliegen.



Hoewel er duidelijk sprake is van hernieuwd enthousiasme om een Afrikaanse geïntegreerde markt te creëren, blijf het feit dat het continent vooralsnog alleen regionaal iets voor elkaar krijgt. In de acht bestaande economische handelsblokken, waaronder ECOWAS in West-Afrika, Comesa in Oost-Afrika en SADC in Zuidelijk Afrika, zijn volgens Edwards wel al positieve resultaten te zien na het wegnemen van belemmeringen. 'In Oost-Afrika zie je meer mobiliteit van mensen dankzij visumversoepelingen, in West-Afrika zijn minder regels voor vrachtverkeer. Dat leidt aantoonbaar tot meer buitenlandse handel en investeringen.'