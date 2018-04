OPCW bevestigt conclusie Britten: Skripal met novitsjok-zenuwgas vergiftigd

Binaire zenuwgassen

Volgens Moskou was de vergiftiging een operatie om Rusland zwart te maken

Novitsjok is de naam voor een groep van binaire zenuwgassen die in de voormalige Sovjet-Unie werden geproduceerd. Sommige varianten van novitsjok zouden vele malen giftiger zijn dan VX, dat te boek staat als het dodelijkste zenuwgas.



Skripal, een voormalige agent van de Russische militaire inlichtingendienst die ook voor de Britten werkte, werd in 2010 door Rusland vrijgelaten en geruild tegen een aantal Russische spionnen die in de Verenigde Staten tegen de lamp waren gelopen.



Skripal en zijn dochter werden vorige maand in het Britse Salisbury half bewusteloos aangetroffen op een bankje. Na onderzoek bleken zij met novitsjok te zijn vergiftigd. De stof was in de vorm van een gel op de klink van de voordeur van Skripals huis gesmeerd.



De twee werden in kritieke toestand in een ziekenhuis opgenomen, maar Joelia Skripal is inmiddels zodanig opgeknapt dat zij uit het ziekenhuis is ontslagen. Zij is overgebracht naar een onderduikadres. Haar vader verkeert ook niet meer in kritieke toestand, maar ligt nog wel in het ziekenhuis.



Rusland heeft steeds ontkend dat het ook maar iets met de aanslag van doen heeft. Volgens Moskou was het een operatie om Rusland zwart te maken. De Russische ambassade eiste toegang tot Joelia Skripal, maar deze liet gisteren in een verklaring weten dat zij daar geen behoefte aan heeft. Ook wil ze niet dat Rusland voor haar spreekt. Daarop suggereerde Rusland dat zij tegen haar wil door de Britten wordt vastgehouden.