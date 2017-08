Op tv zijn alle Ethiopiërs dik, op straat echter mager

Schoonheidsidealen verschillen flink per tijdperk en gebied. Een typische overeenkomst is dat er altijd weinig mensen aan voldoen: pas als iets voor weinig mensen haalbaar is, wordt het een ideaal. Dat inwoners van West-Europa, de VS of Latijns-Amerika in reclames en soapseries een stuk minder overgewicht hebben dan op straat, is bekend. Dat het omgekeerde ook bestaat, weet ik dankzij drie dagen onvrijwillige blootstelling aan Ethiopische soaps gedurende hobbelige busritten.