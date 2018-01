Op het Griekse eiland Samos hebben de bezuinigingen er ingehakt: 'Soms is er te weinig gaas om een wond te bedekken'

Lege ruimtes

Want als algemeen directeur Lazaros Theofilos het laboratorium voor bloedonderzoek laat zien, of de kamer waar het röntgenapparaat staat, zijn die ruimtes standaard leeg. 'Van de vijftig artsen die er in 2010 werkten, zijn er nog 26 over', zegt hij verklarend. Ook heeft hij een tekort van dertig verplegers en is de enorme stapel papier op zijn bureau het gevolg van de ruim twintig administratieve medewerkers die hij moest laten gaan.



Theofilos graait in een van de stapels, op zoek naar een grafiek. Sinds de financiële malaise de Grieken in 2010 in haar greep kreeg, daalde het budget van zijn ziekenhuis met 40 procent, terwijl er vanwege de vluchtelingencrisis alleen maar meer werk is bijgekomen. Bij de huisartsenpost beneden is de gemiddelde wachttijd opgelopen tot acht uur. En omdat verplegers, afhankelijk van de dag- of nachtdienst, inmiddels verantwoordelijk zijn voor vijftig tot tachtig patiënten, kunnen simpele infecties uitgroeien tot iets dodelijks.