Op de camping in Sitges de maanlanding kijken

De sfeer van de camping wordt getoonzet door Boudewijn de Groot-achtigen die op hun gitaar rommelen met het repertoire van Bob Dylan. Zo versier je een meisje.



In de nacht van 20 op 21 juli 1969 zijn de barretjes van Sitges de place to be. Heel Europa staart naar de grijze beelden van de tv's die boven de tapkranen hangen. De laatste minuten voor de touchdown is het doodstil. Houston, Neil Armstrong en een kotsende Engelsman. De wereld is getuige van de spectaculairste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Hoe hebben ze ernaar gekeken in New York, Alaska en Argentinië? We kunnen het allemaal volgen.



Te midden van Noren, Fransen, Duitsers en Belgen zit ik met een vriendinnetje uit Barcelona te kijken naar de maanlanding, begeleid door Space Oddity van David Bowie. Het zou de meest poëtische nacht van mijn leven blijven.