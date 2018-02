Oostenrijkse publieke omroep klaagt FPÖ-leider aan

Te links

Ook in andere Europese landen staan publieke zenders onder druk

De vicekanselier en FPÖ-leider vindt de ORF te links. Hij wil dat de zender hervormd wordt en serieus werk gaat maken van 'objectiviteit en onafhankelijkheid'. Het is ook zijn 'vaste overtuiging' dat de omroepbijdrage moet worden geschrapt.



Ook in andere Europese landen (en in het Amerika van Trump) staan de gevestigde media en publieke zenders onder druk. In Oostenrijks buurland Zwitserland is zondag een referendum over afschaffing van het verplichte luister- en kijkgeld voor de publieke omroep SRG. Het initiatief tot deze volksraadpleging is genomen door conservatieve en libertaire jonge politici. De tegenstanders hanteren allerlei argumenten, markteconomische maar ook politieke. Die laatste vormen een echo van die van Strache: de publieke omroep is anti-rechts.