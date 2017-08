Ook Republikeinen boos om gratie Trump voor 'strengste sheriff van VS' Arpaio

'Hij hield Arizona veilig!', schreef de president vrijdag op Twitter na bekendmaking van zijn besluit

De kritiek luidt echter dat de lat voor gratieverlening op deze manier wel erg laag wordt gelegd. Problematisch is ook, schrijft Harvard-jurist Noah Feldman op Bloomberg View, dat het rechterlijk bevel uit 2011 gebaseerd was op Arpaio's constitutionele plichten. Het gratiebesluit gaat daarom rechtstreeks in tegen een poging naleving van de Grondwet af te dwingen.



Kwalijk is volgens juristen ook dat Trump met zijn beslissing ingrijpt in een lopende rechtszaak. Arpaio had beroep aangetekend en het besluit over de strafmaat - maximaal zes maanden gevangenisstraf - stond bij de rechtbank geagendeerd voor 5 oktober.



Het is de eerste keer dat Trump gebruikmaakt van zijn recht om gratie te verlenen. 'Hij hield Arizona veilig!', schreef de president vrijdag op Twitter na bekendmaking van zijn besluit. Het Witte Huis noemde de voormalige sheriff een 'waardige kandidaat' voor gratieverlening vanwege zijn 'levenswerk van het beschermen van het publiek tegen de plagen van misdaad en illegale immigratie'.



Volgens The Washington Post heeft Trump al in het voorjaar aan zijn minister van Justitie Jeff Sessions gevraagd of het mogelijk was de vervolging van Arpaio te staken. Toen hem werd verteld dat dit niet wenselijk was, liet hij het er verder bij zitten, volgens diverse bronnen echter met het vaste voornemen om na een veroordeling gratie te verlenen. 'We wisten dat de president dit al geruime tijd wilde en voorbereidingen had getroffen', zei een bron in het Witte Huis tegen de krant.



Lees ook: Gestreepte boevenpakken, eten voor 95 dollarcent per dag, en aan een ketting de straat schoonmaken: dat waren in 1999 de vernieuwingen die sheriff Joe Arpaio in het gevangeniswezen van Maricopa county, Arizona invoerde. Destijds maakten we er deze razend interessante reportage.