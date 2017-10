Ook Oostenrijk maakt ruk naar rechts: conservatieve ÖVP de grootste, gerede kans op coalitie met rechts-populisten

Waarschijnlijk zal Kurz eerst proberen een coalitie te vormen met de FPÖ. Deze partij was zondagavond met de SPÖ verwikkeld in een strijd om de tweede plaats, met allebei rond de 26-27 procent van de stemmen. Sinds 1999 deden de rechts-populisten het niet zo goed in een landelijke verkiezing. Ze haalden toen 26,9 procent en kwamen na lange coalitieonderhandelingen in 2000 in de regering.



De kans is groot dat dit weer gebeurt. In Wenen buitelen de coalitiescenario's over elkaar heen, maar één constant element is de positie van de FPÖ als onmisbare coalitiegenoot. Als de christendemocraten van de ÖVP en de sociaaldemocraten van de SPÖ niet meer samen verder willen, dan kunnen ze moeilijk om de rechts-populisten heen. Linksom of rechtsom.