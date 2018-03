Ook Duitsland krijgt minister van Buitenlandse Zaken zonder diplomatieke ervaring

Tweede grote naam

Gabriel is de tweede grote SPD-naam die in korte tijd verdwijnt: Schultz legde het partijvoorzitterschap vorige maand neer. Zijn tijdelijke opvolger is Olaf Scholz. Deze is nu nog burgemeester van Hamburg, maar wordt in het nieuwe kabinet minister van Financiën en vicekanselier.



Heiko Maas is geboren en getogen in de kleine deelstaat Saarland, waar hij in 1994 tot het regioparlement toetrad en twee keer een ministerspost bekleedde: Milieu en Verkeer en Economie en Arbeid.