Ook Artsen zonder Grenzen ontslaat medewerkers wegens seksueel wangedrag

Zwaar onder druk

Wereldwijd kwamen vorig jaar 146 meldingen van ongewenst gedrag binnen bij AzG, waar in totaal 42 duizend mensen werken. In veertig gevallen is dit bewezen verklaard. In de helft van de gevallen ging het om seksueel ongewenst gedrag. De Nederlandse afdeling is ook verantwoordelijk voor Groot-Brittannië en Duitsland. Hiervoor werken 10 duizend medewerkers uit 25 landen.



'Onze medewerkers staan zwaar onder druk', zegt Manders. 'Ze werken veel in oorlogsgebieden en leven, wonen en werken met elkaar. We zijn daarom nog kwetsbaarder.'



Des te meer reden, volgens Manders, om alert te zijn op signalen van seksueel misbruik binnen de organisatie. 'Vanuit de eigen gelederen is er een enorme stimulering om hier het maximale aan te doen. Het leiderschap wordt getraind in het herkennen van wangedrag en tijdens onze ledenvergaderingen komt dit veelvuldig ter sprake. Ook hebben we een klokkenluidersregeling. We proberen slachtoffers ervan te doordringen dat ze beschermd worden. Iedere melding is er één te veel. We weten als AzG ook dat we nog niet goed genoeg bezig zijn.'