Ooit leek het ondenkbaar in Zimbabwe: blanke boeren keren onder applaus van lokale bevolking terug

Dat schept verwachtingen onder de duizenden blanken in Zimbabwe die na de landhervormingen zijn gebleven en niet zijn teruggekeerd naar Groot-Brittannië of Nederland of opnieuw zijn begonnen in Zambia, Zuid-Afrika of Australië. Velen hopen te kunnen terugkeren naar hun geliefde grond om te boeren, anderen wachten nog steeds op de financiële compensatie die ze nooit hebben gekregen.



Zimbabwe stond aan het begin van het tijdperk-Mugabe rond 1980 bekend als de graanschuur van Afrika, maar na de gedwongen landhervormingen in 2000 stortte de productie volledig in. De landerijen zijn verdeeld onder de arme zwarte inwoners, partijvriendjes en oorlogsveteranen die nog met Mugabe voor de onafhankelijkheid hebben gestreden. De meeste nieuwe boeren misten landbouwkennis en waren te arm om te investeren in goede zaden of landbouwmachines, veel grotere landeigenaren die de grond om politieke redenen hadden gekregen lieten de landerijen verkommeren.