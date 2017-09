Onze man in Vaticaanstad: 'Het Vaticaan is een bord spaghetti van instituties en conventies'

Effectieve diplomatie vereist bekendheid met religies. Dat zegt prins Jaime de Bourbon de Parme (44), ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Vaticaanstad. 'In Nederland zijn we bijna religieus analfabeet. Voor de interne verhoudingen, seculieren onder elkaar, is dat niet zo problematisch. Maar wel in de diplomatie. Je contacten met de buitenwereld vergen inlevingsvermogen. Het vermogen om je te verplaatsen in mensen voor wie religie - welke dan ook - wel belangrijk is.