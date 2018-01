Onze correspondent reisde naar een van de meest gesloten plekken ter wereld. Zo kwam zijn verhaal tot stand

Machtswissel

Maar in augustus 2016 las ik plots mysterieuze berichten uit Oezbekistan. Op sociale media stond dat de dictator, Islam Karimov, 27 jaar alleenheerser, in het ziekenhuis lag. Een hartaanval. Zijn jongste dochter (Karimov liet zijn oudste dochter opsluiten) hield op Facebook vol dat haar vader alweer hersteld was. Maar na dagen van geruchten kon de Oezbeekse regering er niet meer omheen en meldde: de grote leider is overleden.



Dit is het moment, dacht ik. Ik sprak af met Timur, een Oezbeekse journalist uit een dissidentenfamilie, om de risico's in te schatten. 'Niemand weet nog wat er gaat gebeuren', zei hij. Het was niet eens duidelijk wie nu de macht had. Ingewijden wezen op het hoofd van de beruchte geheime dienst. Wat zouden diens mensen vinden van een pottenkijkende westerse journalist in het land op het spannendste moment sinds het einde van de Sovjet-Unie? In overleg met de redactie zag ik af van de reis: te onvoorspelbaar.